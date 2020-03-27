Alınan bilgiye göre Derince Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde iş yeri bulunan bir kişi ile F.Ö. (26) ve D.Ö. (19), telefonda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobille tartıştıkları kişinin iş yerine giden F.Ö. ve D.Ö., iş yerine silahla defalarca ateş ettikten sonra olay yerine geldikleri otomobille kaçarak kayıplara karıştı. Olayda yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde iş yerini kurşunlayan şahısların F.Ö. ve D.Ö. olduğu tespit edildi. Kuzen olduğu öğrenilen iki şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen F.Ö.’nün 3 farklı suçtan kaydının olduğu ve polis ekipleri arandığı, D.Ö.’nün ise farklı suçlardan 7 adet kaydının olduğu belirlendi. Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Bugün 11:24 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 11:28 TSİ
Telefonda tartışıp iş yerini kurşunladılar
Derince Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde telefonda tartıştıkları kişinin iş yerine silahla ateş açan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz