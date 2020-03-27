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KPSS ertelendi! ÖSYM yeni KPSS tarihini açıkladı

Corona virüsü salgını nedeniyle ÖSYM 2020'nin sınav takvimini yeniden belirledi. KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğ...
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Corona virüsü salgını nedeniyle ÖSYM 2020'nin sınav takvimini yeniden belirledi. KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. İşte KPSS erteleme açıklamasına dair detaylar...

KPSS ertelendi ve yeni tarihler ÖSYM mobil uygulamasında duyuruldu. Alınan bilgilere göre Alan Bilgisi Sınavı 12-13 Eylül’de Genel Yetenek, Genel Gültür ve Eğtim Bilimleri oturumları ise 6 Eylül’de yapılacak.

KPSS ERTELENDİ!

KPSS alan bilgisi sınavı 12 Eylül’de gerçekleşecek, ertleme olmasaydı KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos’ta yapılacaktı.

ÖSYM HANGİ SINAVLARI ERTELEDİ

* 29 Mart'ta yapılması planlanan 2020 MSÜ Sınavı 3 Mayıs'ta yapılacak.

* 4 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim'de gerçekleştirilecek.

* 12 Nisan'da yapılması planlanan 2020-YDS/1 17 Mayıs'a ertelendi.

* 18 Nisan'da yapılması planlanan 2020 e-YDS/4 Farsça 2 Mayıs'ta yapılacak.

* 19 Nisan'da yapılması planlanan e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca 16 Mayıs'ta olacak.

* 26 Nisan'da yapılması planlanan 2020 EKPSS 20 Eylül'e alındı.

* 3 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 ALES/1 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

* 16 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG/1) 29 Ağustos'ta yapılacak.

* 20 Eylül'de tarihinde yapılması planlanan 2020 ALES/2 ise 16 Ağustos'a alındı.

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