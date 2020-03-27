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Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 5’i tutuklanırken 4’ü ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kocaeli’nin Darıca ilçesinde ve İstanbul’da belirlenen 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 1 kadının da bulunduğu 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktarı süt kutuları içerisine saklanmış halde 2 bin 302 adet Captagon hap, 547,85 gram plaka esrar, 350 adet sentetik ecza, 127 gram metamfetamin,22,50 gram bonzai, 7 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 9 bin 200 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler, uyuşturucu imal ve ticareti yapmak ile uyuşturucu bulundurmak suçlamaları ile Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 5’i tutuklanırken 4’ü ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Bugün 11:53 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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