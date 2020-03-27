“Bilişim sektörü Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamına dahil edilmeli”

Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe yüzde 95'in üzerinde bir paya sahip olan, 200'e yakın şirketi temsil eden Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), yaptığı açıklamayla koronavirüs salgınının bilişim sektörüne etkisine ilişkin görüşlerini ve önerilerini paylaştı. Dernekten yapılan açıklamada aşağıdaki ifadeler yer aldı: Ülkemiz bugüne kadar küresel çapta yaşanan pek çok krizi atlattı, bu krizi de atlatacaktır. Bilişim sektörü, içinde bulunduğunuz süreçte daha önce olduğu gibi tüm sektörlerin bir ortak buluşma alanı olarak sanayi ve ticaretin gelişiminde katalizör ve hızlandırıcı rolü oynamaktadır. Sektörümüz ürün ve çözümleriyle sağlık, eğitim ve şirket faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlamaktadır.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI AKSADAMAN DEVAM ETMELİ"

Günümüzün getirdiği olağanüstü çalışma koşulları açısından telekomünikasyon sektörü uzaktan bağlanma ve bireysel kesime olan hakimiyeti ile gelişme potansiyeline sahiptir. Bilgi teknolojileri sektörü ise yatırımların azalması ve hizmet ihtiyacının da yavaşlaması nedeni ile süreçten olumsuz etkilenebilecektir. Olumsuz etkilerin yaşanmaması adına tüm sektörlerde yükselen dijital dönüşüm farkındalığının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Hükümetimizin dijital dönüşüm için yaptığı çalışmaları ve ortaya koyduğu planları yakından takip etmekte, konu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Ofisleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma, Haberleşme ve Altyapı Bakanlığı ve ilgili kurumlar ile yakın ilişkiler içinde süreçlere katkıda bulunmaya çalışmaktayız. İçinde bulunduğumuz süreçte bilişim sektörünün ekonominin sürdürülebilirliğine sunmuş olduğu katkılar, tüm sektörlerimizin dünya çapındaki rekabetçiliği ve ülkemizin kalkınma hamlesinin başarılı olması için ‘dijital dönüşüm' çalışmalarının aksamadan devam etmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

"ÇOK FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNMEKTEYİZ"

Bilgi teknolojileri sektörü, hükümetimizin açıkladığı “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” kapsamında yer almamıştır. Özellikle tüm şirketlerimizin ve eğitim sistemimizin uzaktan çalışma ve faaliyetlerini eksiksiz sürdürme aşamasında oldukları bir dönemde sektörümüzün desteksiz kalması, salgının yarattığı ekonomik daralma etkisinin telafi edilmesinde bilişim sektörünün kritik bir rol oynayacağı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda ciddi riskler barındırmaktadır. Sektörün gelişmişlik seviyesi, bir dizi ekonomik faaliyetin online ortama taşınabilmesinde belirleyici olmaktadır. İnternet kullanımının ciddi bir sıçrama yaptığı bu dönemde bilişim sektörünün, altyapı yatırımlarına devam etmesi zaruridir. Aksi halde zaman içinde giderek daha çok faaliyet online ortama geçtikçe, bilişim altyapısı kısıtlarının ortaya çıktığı gözlemlenebilecektir. Bu nedenle bilişim sektörünün altyapı, Ar-Ge ve diğer yatırımlarının artarak yapılabilmesini temin edebilmek üzere sektörün Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketine dahil edilmesi yerinde olacaktır. Bu çerçevede telekomünikasyon sektörü ve firmalarımız için altyapısı az gelişmiş bölgelerde yatırım imkanlarına teşviklerin sağlanmasının ve özellikle uzaktan çalışma ortamlarına destek vermesi kaçınılmaz olan fiber optik altyapıda kaynakların ortak kullanımı için de şartların sağlanmasının çok faydalı olacağını düşünmekteyiz.



"DESTEK KRİZLERİ FIRSATA DÖNÜŞTÜREBİLİR"

Bilişim sektörü tüm sektörlere hizmet etmektedir. Mevcut süreçte sektörün desteklenmesi, birçok sektöre katkı sağlayacak büyüme alanlarının oluşmasına da katkı sağlayacaktır. Bu fırsatlar ve katkılar halihazırda iş dünyasında çalışanlara uzaktan çalışma, öğrencilere uzaktan eğitim modelleri çalışma önlemleri, online alışveriş olarak kendilerini göstermektedir.

"BEŞ YILLIK HIZ KAZANDI"

Ofis, ev, dış mekan gibi farklı ortamlardan PC, dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi farklı cihazlar vasıtasıyla görüntülü görüşme, toplantı, sunum gibi birlikte çalışmayı sağlayacak altyapıların ve ekipmanların sağlanması kritik önemdedir. Dijital ortamların evlere taşınması için şirketlerin yapacağı yatırımlar, sektörün büyüme alanları olarak değerlendirilmektedir. Bilişim sektörü ürün ve çözümlerinin salgına karşı etkili kullanımı sayesinde geleceğin çalışma modeline geçiş ortalama beş yıl hızlanmış bulunmaktadır. Uzaktan çalışma sistemine geçilmesiyle kurumların siber güvenlik savunma hattı genişlemiş olacak, siber güvenlik de süreç boyunca önem kazanacak bir gelişme alanı olarak yer alacaktır.

DİJİTALLEŞMEYE YATIRIM TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE YATIRIMDIR

Salgının etkisinin her geçen gün artırmasıyla birlikte her sektörden birçok marka fiziksel mağazalarını kapatarak hizmetlerini online olarak vermeye başlamıştır. Bu dönüşümün de e-ticaret sektörünün 2020 büyüme rakamlarına olumlu etkide bulunacağı öngörülmektedir. Bugün yaşadığımız olağanüstü süreçte, dijitalleşmenin önemini bir kez daha görmüş olduk. Temel faaliyetlerin uzaktan sürdürülmesine imkân sağlayan teknolojileri ve bu imkanları sunan bilişim sektörü, yapacağı katkıları artırmaya kararlıdır. Bu çerçevede dijitalleşmeye yapılan yatırım Türkiye'nin ve Türk firmalarının rekabetçiliği için yapılan en etkin yatırım olacaktır.



Bilişim sektörüne ilişkin mevcut sürecin doğurduğu temel riskler şöyle sıralanmaktadır:

Düşen üretime, azalan hizmetlere ve yatırımlara bağlı olarak istihdam azalması

Ticaret hacminin düşmesi ve dizüstü bilgisayarlar, monitörler ve yazıcılar gibi uzaktan çalışma için kritik olan donanımın tedarik zincirlerinin bozulması

Bakım destek hizmetlerinde gecikmeler yaşanması durumunda gerekli güncellemelerin yapılamaması ve hizmetlerde daralma yaşanması

Özellikle Avrupa'da olmak üzere tüm ihracat pazarlarında önemli ölçüde daralma beklentisi

İthalat, ihracat lojistik operasyonlarının hem fiziki koşullar hem de ilgili ülke kısıtları nedeniyle süre ve maliyetlerinin artması, transit sürelerinin uzaması

Bilişim sektörünün sürekliliğini ve gelişimini risklere karşı koruyacak öneriler şöyle sıralanmaktadır:Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde yer alan muhtasar, KDV, SGK primlerine yönelik desteklerin bilgi teknolojileri sektörüne de uygulanması

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların yapı taşını teşkil eden insan kaynağının korunması amacıyla, önümüzdeki üç ay boyunca, başka iş bularak ayrılanlar hariç tutularak, aynı sayıda ve ücrette istihdam sağlayan firmalardan (çalışan sayısının %3-5'ten daha fazla azalmaması durumunda ) SGK ve muhtasar alınmaması, ihtiyaç duyulması halinde üç ay daha uzatılması

‘Kısmi Çalışma Ödeneği'nin bilgi teknolojileri sektörüne de uygulanması

Uzaktan çalışmayı teşvik edici desteklerin sağlanması, düzenlemelerin yapılması, bilişim sektörü, teknoparklar ve Ar-Ge merkezleri için süresiz olarak etkin hale getirilmesi

Özellikle uzaktan çalışmayı destekleyecek bilgisayar, tablet vb. donanım alımlarında, yazılım ve hizmetlerde, yerli ve yabancı ayırmaksızın, ÖTV ve KDV'lerin %8‘e indirilmesi

Küçük ve orta ölçekli yazılım ve hizmet üreten bilişim işletmelerine yönelik Kamu kaynaklı kabul ve ödeme süreçlerinin hızlandırması

GEKAP (Geri Kazanım Katılım Payı) uygulamasının bir yıl ertelenmesi