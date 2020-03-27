Kayserispor’da corona virüsü çıktı!

Süper Lig ekibi Kayserispor yaptırdığı corona virüsü testleri sonrasında sonuçları açıkladı. Ne yazık ki, sarı-kırmızılı kulüpte bir idari çalışanda corona virüsü tespit edildi. Kulüp test sonuçları geldikçe bilgilendirme yapacaklarını belirterek şu açıklamayı yayınladı;

“Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.”