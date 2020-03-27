Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 12:22 TSİ- Gündem G: Bugün 12:26 TSİ

Büyükakın, kağıt toplayıcılarına sahip çıktı

Büyükşehir, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanan kağıt ve hurda toplayıcılığından geçimini sağlayan ailelere gıda ve hijyen malzemesi desteği verecek
mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla koronavirüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında yasaklanan kağıt ve hurda toplayıcılığından geçimini sağlayan vatandaşlar ve ailelerine, gıda ve hijyen malzemesi desteği sağlanacak. Büyükşehir ekipleri tarafından yapılacak tespitlerin ardından aileler belirlenecek, gıda ve hijyen malzemesi dağıtımı yapılacak.

“GIDA VE HİJYEN MALZEMESİ DESTEĞİNDE BULUNACAĞIZ”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Büyükakın, “Corona virüs tedbirleri kapsamında yasaklanan kağıt ve hurda toplayıcılığından geçimini sağlayan ve asgari düzeyde hijyen şartlarını oluşturamayan ailelerimize gıda ve hijyen malzemesi desteğinde bulunacağız” dedi.

Bugün 12:22 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İşte korona virüsün düşmanı! mask
İşte korona virüsün düşmanı!
İzmit'te karantinada olanlara kitaplar ve mektup verildi mask
İzmit'te karantinada olanlara kitaplar ve mektup verildi
Bakan Selçuk'tan, LGS açıklaması mask
Bakan Selçuk'tan, LGS açıklaması
Büyükakın: “İnsanlığa ait tüm değerler tiyatro sahnesinde yer alır” mask
Büyükakın: “İnsanlığa ait tüm değerler tiyatro sahnesinde yer alır”
KOTO: ‘İşe Devam Kredi Desteği’ geliyor mask
KOTO: ‘İşe Devam Kredi Desteği’ geliyor
Meteoroloji uyardı! mask
Meteoroloji uyardı!
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Fırınlarda ekmek satışı aynı şekilde devam edecek mask
Fırınlarda ekmek satışı aynı şekilde devam edecek
"Cumhurbaşkanı dindar birisi, dini hastalığın önüne koydu" mask
"Cumhurbaşkanı dindar birisi, dini hastalığın önüne koydu"
İşte İzmit'te otobüs ve marketlerde alınan önlemler mask
İşte İzmit'te otobüs ve marketlerde alınan önlemler
O tarihten sonra işe girenler maaş alamayacak! mask
O tarihten sonra işe girenler maaş alamayacak!
Gebze-Harem minibüsü tıklım tıklım! mask
Gebze-Harem minibüsü tıklım tıklım!
Seka Devlet Hastanesi kahramanları... mask
Seka Devlet Hastanesi kahramanları...

GALERİ

Kompozit fabrikasında yangın mask
Kompozit fabrikasında yangın
Emniyetten 3 ayrı adrese operasyon! mask
Emniyetten 3 ayrı adrese operasyon!
Sağlık çalışanları için evlerinde maske dikiyorlar mask
Sağlık çalışanları için evlerinde maske dikiyorlar
Yaşlı adama yapmadıklarını bırakmadılar! mask
Yaşlı adama yapmadıklarını bırakmadılar!
Sosyal medyada yayınlanan video tepki çekti! mask
Sosyal medyada yayınlanan video tepki çekti!
Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren virüs kiti üretildi mask
Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren virüs kiti üretildi
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL