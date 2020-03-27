Galatasaray’ın Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Günay yaptığı açıklamada “COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Bugün 12:28 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:31 TSİ
Galatasaray’da bir corona virüsü daha!
Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in ardından Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'da da corona virüsüne rastlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz