Galatasaray’da bir corona virüsü daha!

Galatasaray’ın Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Günay yaptığı açıklamada “COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.