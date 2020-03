FDA acil ilaç kategorisinde onaylandı!

“23 Mart 2020 de gazetemizde çıkan Dr. Baybars Türel’in yazısında aktardıkların FDA tarafından ACİL İLAÇ kategorisinde onaylanması bu salgının durdurulabilmesi Konusunda etkili olabilir. Umarız Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Koronavirüs Bilim Kurulu bu konuyu zaman kaybetmeden gündeme alır.”

Geçtiğimiz günlerde “Ve Şimdi Biraz da İyi Haberler” başlığı altında size bu pandeminin kontrol altına alınmasında elimizi güçlendirecek ve bize zaman kazandıracak olan iyileşmiş kişilerin serumlarını tedavi edici ve önleyici olarak kullanılmasından bahsetmiştim. Her ülkenin kendi kaynağı olarak kullanılabilecek bu yöntem hakkında dünyanın en prestijli bilim dergilerinden biri olan Nature’da çıkan yazıyı özetleyerek burada aktarıyorum.

ABD’de korona virüs epidemisinin en çok vurduğu metropol olan New York’daki hastaneler, 2 gün önce FDA tarafından acil ilaç kategorisinde kabul gören, iyileşmiş kişilerin kanları alınarak yapılan virüse karşı oluşmuş antikordan zengin serumları bir çeşit panzehir olarak kullanmaya hazırlanıyorlar.

Bu tip bir tedavi 2002-2003’de Hong Kong’da SARS salgını sırasında küçük bir grupta uygulanmış ve hastalığın ilk 2 haftasında serum verilenlerde verilmeyenlere göre hastaneden taburcu olabilme oranının çok daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Yine Afrika’da iki ayrı Ebola salgınında bu yöntem başarıyla uygulanmıştır.

Bu tedavi metodu için ABD’de çeşitli merkezlerde en az 100 araştırmacı zaten hazırlık yapmaktaydı ve artık 2 gün önce FDA’nın onay vermesiyle pek yakında uygulamaya geçilecek.

Yeni tip korona virüsün ilk kez rapor edildiği Çin’de de bu tedavi 13 hastaya uygulanmış ve birkaç gün içerisinde hastaların kanlarında virüsün artık görülemez hale geldiği tespit olunmuş. Sorun şu ki bu hastaların bir kısmı yine de kaybedilmiş çünkü bu hastalara serumlar ancak hastalıklarının ikinci haftasından sonra verilebilmiş yani artık hastalığın yarattığı fırtına artık geri döndürülemez hale geldikten sonra…

ABD’de birkaç koldan yürüyecek çalışmalardan birinde erken dönemdeki hastalara, birinde ağır durumda olanlara, bir diğerinde de hastaların yakınlarına önleyici olarak serumların verilmesi planlandı. Albert Einstein College of Medicine’dan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Liise-anne Pirofski kendisine geçtiğimiz günlerde pek çok iyileşmiş hastadan e-posta geldiğini ve bu kişilerin “ayakkabılarını giyip, dişlerini fırçalayıp” yardıma gelmeye hazır olduklarını belirtiyor.

Bu arada ülkemizde de bu konuda çok önemli bir gelişmeden haberdar olduk: Acıbadem Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ercüment Ovalı kendi laboratuvarında bu konuda bir çalışma başlatmış. Yakın zamanda o da iyileşmiş yurttaşlarımıza başka hastalara yardım etmeleri için çağrıda bulunacağını ilan etti. Öncü hocamızı ve laboratuvar çalışanlarını kutluyor ve ülkemizin pek çok üniversite ve eğitim-araştırma hastanesinin kan bankalarının bu girişime katkıda bulunabilecek kapasiteye sahip olduğunu biliyorum. Bu konuda gerekli organizasyonun Sağlık Bakanlığımızca başarıyla gerçekleştirilebileceğini ümit ediyorum.

Uz. Dr. Baybars Türel / Kardiyolog - Fonksiyonel Tıp Uygulayıcısı

Sağlıklı Yaşıyoruz® Danışma Kurulu Üyesi

