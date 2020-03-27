Ziraat Bankası İzmit Bekirpaşa şubesi kapatıldı!

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Ziraat Bankası Cihangir şubesinin ardından, Pendik Dolayoba ve İzmit Bekirpaşa şubelerinde çalışan iki personelde daha korona virüs testi pozitif çıktı. Bu şubeler de banka tarafından önlem olarak kapatılarak, personel ve aileleri karantinaya alındı.

ÜVEY EVLAT MUAMELESİ

Bir banka çalışanı ”Gün boyu çok sayıda müşteri ile muhatap oluyoruz, para ve evrak alışverişi yapılıyor, risk altında çalışmaya devam ediyoruz. Diğer bankalar mesai saatlerini kısaltırken bizi düşünen yok. Kamu bankasında çalıştığımız için üvey evlat muamelesi görüyoruz” dedi.