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Ziraat Bankası İzmit Bekirpaşa şubesi kapatıldı!

Ziraat Bankası Cihangir şubesinin ardından, Pendik Dolayoba ve İzmit Bekirpaşa şubelerinde çalışan iki personelde daha korona virüs testi pozitif çıktı. Bu şubeler de kapatılarak, personel ve aileleri önlem olarak karantinaya alındı.
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Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Ziraat Bankası Cihangir şubesinin ardından, Pendik Dolayoba ve İzmit Bekirpaşa şubelerinde çalışan iki personelde daha korona virüs testi pozitif çıktı. Bu şubeler de banka tarafından önlem olarak kapatılarak, personel ve aileleri karantinaya alındı.

ÜVEY EVLAT MUAMELESİ

Bir banka çalışanı ”Gün boyu çok sayıda müşteri ile muhatap oluyoruz, para ve evrak alışverişi yapılıyor, risk altında çalışmaya devam ediyoruz. Diğer bankalar mesai saatlerini kısaltırken bizi düşünen yok. Kamu bankasında çalıştığımız için üvey evlat muamelesi görüyoruz” dedi.

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Yorumlar

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Bankacılarriskaltında - Yayınlanan kredi destekleri, emekli promosyon ödemeleri sebebiyle kamu bankaları yoğun çalışıyor gerçekten. Kamu bankalarında mesai saatlerinde de değişiklik yapılmadı. Vatandaşların başvurularını mümkün olduğunca online kanallardan yapmaları herkesin sağlığı için önemli.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Mart 13:34

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