Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabı üzerinden yeni tip korona virüs salgınına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Korona virüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri sür'atle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz Milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim. #HayatEveSığar #EvdeKalTürkiye" ifadelerini kullandı.