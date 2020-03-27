Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabı üzerinden yeni tip korona virüs salgınına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Korona virüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri sür'atle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz Milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim. #HayatEveSığar #EvdeKalTürkiye" ifadelerini kullandı.
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Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yeni tip korona virüs salgınına ilişkin yaptığı paylaşım yaptı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz