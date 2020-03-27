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"5 günde 1792 vatandaşımızın talebi karşılandı"

İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Vefa Sosyal Destek Grubu’nun koronavirüs çalışmaları hakkında bilgilendirme mesajı yayımladı
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İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir koronavirüs çalışmaları kapsamında bilgilendirme mesajı yayımladı. Cinbir yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “İzmit Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu olarak 22 Mart 2020’den bu yana 5 günde ; 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın 1792 talebi karşılanmıştır.

“VATANDAŞIMIZIN TALEP ETTİĞİ HİZMET YERİNE GETİRİLİYOR”

Vatandaşlarımız 112, 155 veya 156 numaralı telefonu arıyor.112 Merkezi Vatandaşın bilgilerini bizim İzmit Vefa İletişim Merkezine aktarıyor. İzmit Vefa İletişim Merkezi talepleri sınıflandırıp, Vefa Sosyal Destek Grubunun oluşturduğu Hizmet Gruplarına iletiyor. Hizmet gruplarımız vatandaşımızın talep ettiği hizmeti yerine getiriyor. Sunulan Hizmetler Kaymakam başkanlığındaki İzmit Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından planlanıp, takibi yapılıyor.”

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