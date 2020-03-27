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Bakkalların çalışma saatinde değişiklik yok

Kocaeli Bakkallar Odası Başkanı Bayram Kütük, İçişleri Bakanlığı tarafından marketlere gönderilen genelgenin küçük esnafı kapsamadığını duyurdu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Coronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından marketlere gönderilen genelgede saat sınırlandırılmasına gidildi. Kocaeli Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük genelgenin küçük esnafı kapsamadığını duyurarak şu ifadelerde bulundu: “Konfederasyonumuzun (TESK) İçişleri Bakanlığı nezdinde girişimleri neticesinde gelen genelgeye istinaden; işletme ruhsatında 'Bakkal, bayi, büfe, kuruyemiş, şarküteri vb.’ yazan esnaflarımızın çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik yoktur. Bu sektörde çalışan esnafımız çalışma saatleri hususunda eskiden olduğu gibi faaliyetlerini sürdüreceklerdir.  Faaliyet konusu ‘market’' olan üyelerimiz 09:00/21:00 saatlerinde hizmet verecektir.  Sağlıklı günler dilerim.”

 

 

Bugün 13:50 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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