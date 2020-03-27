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Muhtar Kandıra yolunda ölümden döndü!

İzmit Serdar Mahallesi Muhtarı Ümit Yılmaz, Kandıra yolu Yassıbağ mevkisinde trafik kazaı geçirdi. Muhtar Yılmaz ve araç içindekiler kazayı yara almadan atlattı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Serdar Mahallesi Muhtarı Ümit Yılmaz idaresindeki 41 HU 191 plakalı otomobil, İzmit Kandıra yolu Yassıbağ mevkiinde seyir halinde giderken, havanın yağışlı ve yolun çamur olması nedeniyle otomobil kontrolden çıktıktan sonra karşı şeride geçip su kanalına uçtu. Araçta bulunan inşaat ustası, kızı ve kendisi yara almadan kurtulurken sağlık ekiplerince gerekli kontrolleri yapıldı. Maddi hasarın oluştuğu araç, çekiciyle otoparka götürülürken jandarma ekipleri ise kaza nedeniyle inceleme başlattı.

Bugün 14:12 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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