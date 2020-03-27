Kocaeli'de su kullanımına korona etkisi

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde karların erimesi ve yağmur yağışının ardından akarsuların dolması ile birlikte Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yükseldi. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 97'ye çıktı. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli baraj havzasında şu anda 49 milyon 480 bin metreküp su bulunurken, baraj kapakları açıldı önlem için açıldı.
SU KULLANIMINDA ARTIŞ
Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan ölçüme göre, 13 ile 26 Mart tarihleri arasında Kocaeli’deki su kullanımı 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 4 milyon 499 bin 292 metreküpten, 4 milyon 710 bin 714 metreküpe yükseldi.
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Yorumlar
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İsmail Nogay - Barajdaki fazla su sapanca gölüne basılamazmı yazın nasıl olsa kullanmak için göle takviye olmazmı
Mülayim Çoksert - ANLAMAYANLARA; başlık altı paragrafın ilk cümlesi barajın şu anki durum tespiti.İkinci cümlede geçen yılın belirli günüyle bu yılın aynı günleri mukayese edildiğinde BU YIL su tüketiminde artış olduğu anlatılıyor...BU ARTIŞIN SEBEBİ olarak KORONOVİRÜS nedeniyle vatandaşa yapılan "Evde Kalın Çağrısı"na uyulduğu ve bu nedenle su tüketiminin arttığı (tahmini yapıldığı) düşünüldüğü söyleniyor......Anlatabildim mi efem?
Yılmaz Hiç Yılmaz - Şimdi suya kesin zam yaparlar aşırı kullanımdan dolayı bahane hazır
Özkan Karabıyık - Baraj kapaklarını açmak yerine acaba belli bir süre suyu indirimli kullandırıp halkın temizlik ihtiyacına destek olunamaz mı? Acil durumlar yaşadığımız şu günlerde...
Saf - Herkes elini çok yıkadığı icin barajın suyu artmis
Isyankar - Suya zam yapın belki artar
Ersoy Kandemir - Fazlası sıkıntı değilde Allah eksikliğini göstermesin!
Özlem - Bu halde eve degil odalara tıkanmamız lazım durum gerilim ve korku filmlerini aratmıyor sağolsun corona
Korhan - Evde kalip bol su kullanınca baraj seviyesi mi yükseliyor , nasil bir mantikla ilgi kurdunuz ???
Mülayim Çoksert - Bol su kullanılmasına rağmen Baraj seviyesinin yükselmesi barajı besleyen kaynakların güçlü olduğuna işaret eder.Arkasındaki dağlardan gelen kar suları ve dere suları barajı gayet iyi besliyormuş anlamı çıkar....Bu mantık böyle bir mantık,anlaması da o kadar zor değil!
Hakan - Milleti eve tıkarsan elyıkama değil iş banyoya döndü
Biraz Düşünün Yeter - O millet o eve niye tıkanıyor acaba eve girmeyip pislik için de yaşayanların sonunuda gördük Allah aşkına konuşmak için konuşup yorum yapmayın yaa
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