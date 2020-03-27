Koronavirüs önlemleri kapsamında camilerde cemaatle cuma namazının kılınmasına ara verilmesinin ardından Beştepe Millet Camisi'nde saflar arasında sosyal mesafe bırakılarak cuma namazı kılındı. Koronavirüs salgını, dünyada olduğu kadar Türkiye'de de hayatı olumsuz etkiledi. Salgının hayata etkilerinden biri de camilerde cemaatle namaz kılınması. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cemaatle namaz kılınmasına ara verme kararının ardından bugün bir ilk yaşandı.
KORONAVİRÜS DÜZENİNE GÖRE SAF TUTULDU
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazı Türkiye'de sadece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii'nde kılındı. Hutbenin canlı olarak yayınlandığı namaz için, cemaatin koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için tavsiye edilen sosyal mesafeyi koruyarak saf tuttuğu görüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz