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İşte Türkiye'de Cuma namazı kılınan tek cami!

Beştepe Millet Camisi'nde bugün, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen az sayıda katılımla, salgına karşı tedbirler alınarak cuma namazı kılındı. Saflar arasında boşluklar bırakıldığı dikkat çekti.
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Koronavirüs önlemleri kapsamında camilerde cemaatle cuma namazının kılınmasına ara verilmesinin ardından Beştepe Millet Camisi'nde saflar arasında sosyal mesafe bırakılarak cuma namazı kılındı. Koronavirüs salgını, dünyada olduğu kadar Türkiye'de de hayatı olumsuz etkiledi. Salgının hayata etkilerinden biri de camilerde cemaatle namaz kılınması. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cemaatle namaz kılınmasına ara verme kararının ardından bugün bir ilk yaşandı.

KORONAVİRÜS DÜZENİNE GÖRE SAF TUTULDU

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazı Türkiye'de sadece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii'nde kılındı. Hutbenin canlı olarak yayınlandığı namaz için, cemaatin koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için tavsiye edilen sosyal mesafeyi koruyarak saf tuttuğu görüldü.

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