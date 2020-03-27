Alınan bilgiye göre Gebze ilçesinde bulunan bir üst geçitte yürüyen bir kadının çantası, yanına yaklaşan bir kişi tarafından gasp edildi. Olay anı üst geçitteki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren kişinin İ.E. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şüpheli İ.E., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 7 Aralık 2019 günü Gebze ilçesinde meydana gelen cinsel saldırı-kasten yaralama olayının da şüphelisi olduğu tespit edildi. Gasp ve benzeri suçlardan da 14 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.