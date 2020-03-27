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Doğa sağlık çalışanlarına "siper" oluyor

Doğa Koleji, koronavirüsün salgın tehdidine karşı İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’in dijital üretim merkezi İTÜ Magnet FAB | TRİDİ öncülüğünde başlatılan yüz koruyucu maskelerin üretimine destek olacak
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Doğa Koleji, Türkiye genelindeki kampüslerinde bulunan 100 adet 3D yazıcı aracılığıyla, “şeffaf maske siperleri” üretecek. Hedef ayda 10 bin adet maske üretimi olarak belirlendi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent'in dijital üretim merkezi İTÜ MAGNET FAB | TRİDİ’de başlanan tüm yüzü koruyabilen yüz kalkanı maskelerin üretimine Doğa Koleji, tüm kampüslerinde bulunan 100 adet 3D yazıcı aracılığıyla katkıda bulunacak. 

10 BİN ADET ŞEFFAF MASKE

Doğa Koleji Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Direktörü Hakan İnanır zamanla yarışılan bu süreçte Türkiye genelindeki tüm Doğa Koleji kampüslerinde toplam 100 adet 3D yazıcı ile ayda 10 bin adet şeffaf maske üretebileceklerini söyledi. Hakan İnanır, “İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent'in dijital üretim merkezi İTÜ Magnet FAB | TRİDİ’nin başlattığı projeye Doğa Koleji olarak teknik kapasitemiz doğrultusunda destek olmayı hedefliyoruz. Sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu ve 3D yazıcıda üretilen, tüm yüzü koruyabilen maskeler (face-shield) test etmeleri için ön safta hizmet veren doktorlara gönderildi.” diye konuştu.   

ÖNCELİK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ

İTÜ MAGNET FAB | TRİDİ CEO’su Çınar Topaloğlu ürettikleri yüz kalkanının kullanım önceliğinin sağlık çalışanlarında olduğunu ifade ederek, Doğa Koleji’ne böylesi bir süreçte üretim faaliyetine destek oldukları için teşekkürlerini iletti. Topaloğlu şu değerlendirmede bulundu: “İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışıyoruz. Yüz kalkanını ilk olarak aciliyeti olan hastanelere gönderiyoruz. Günlük üretim kapasitemizi artırdık. Projemize başlayalı 5 gün oldu. Şimdiye kadar 300'ün üzerinde yüz kalkanını hastanelere gönderdik. Doğa Koleji’nin desteğiyle üretim kapasitemizin üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Ürettiğimiz yüz kalkanlarını ücretsiz bir şekilde sağlık personeline ulaştırıyoruz"

 

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