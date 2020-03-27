Kocaeli’de suya en az 2 ay zam yok!

Koronavirüs salgını sebebiyle İSU Genel Kurulu, Kocaeli Kongre Merkezi’nde olağanüstü toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlık ettiği toplantıya İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, belediye başkanları, büyükşehir belediyesi meclis üyeleri katılım sağladı. Toplantıda oy birliğiyle suya kademeli fiyat artışı ve 2 ay zam yapılamama kararı alındı. Başkan Büyükakın ayrıca genel kuruldan acil bir durumda toplantı yapmak ve karar almak üzere yönetim kuruluna karar alma yetkisi istedi. 3 maddenin görüşüldüğü toplantıda kararlar hızlı bir şekilde alınarak yürürlüğe kondu.

“DUYMADIĞINIZI VARSAYIYORUM”

CHP Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, vatandaşlardan 3 ay boyunca su faturası alınmamasını ve faturasını ödeyemeyenlerin suyunun kesilmemesini talep etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise “Daha önce su kesilmesiyle alakalı bir duyurumuz olmuştu. Tekrar söylediğimize göre duymadığınızı varsayıyorum. Su parasını ödeyemeyen vatandaşların suyunun hemen açılacağını ödeyememeye maruz kalan vatandaşların da suyunun kesilmeyeceğini ifade etmiştik” ifadelerinde bulundu.

“70 MİLYON PARA KAZANIYOR”

İSU’nun aylık su gelirinin 70 Milyon civarında olduğunu belirten Başkan Büyükakın, “Şöyle düşünülmesin her ay İSU 70 Milyon para kazanmıyor. Arıtım maliyeti, bakım onarım, personel maliyetleri var. 65 Milyonluk maliyet var. 5 Milyon para kalıyor arada. Gönül isterdi ki sudan hiç para almayalım. Aynı zamanda yatırım yapılamaması anlamına da gelecek. Önerinizi hayata geçirdiğimizde aşağı yuları 210 Milyon civarında bir gelir kaybımız olacak Bu yatırım bütçemizden bile fazla” diye konuştu.

“FAZ FAZ GİTMEK LAZIM”

Sözlerini sürdüren Başkan Büyükakın, “İlk 3 ayda bir projeksiyon yaptık. Zammı 3 ay ertelersek 20 Milyon civarında bir yük olacak. Arkadaşlara cari giderlerinizi durdurun talimatı verdim. Şimdi yeni bir vakayla karşı karşıyayız. Dünya ciddi bir resesyona girecek. Salgının ne kadar süreceği konusunda çeşitli görüşler var. Toplumu paniğe sevk etmemek lazım ve faz faz gitmek lazım. Bütün barutu bir ada tüketmemek lazım. Nisan ayı sonuna doğru bu salgının bitmesi ön görülüyor. İkinci salgının sonbahar aylarında gelmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.

“SOSYAL DESTEK VERMEK GEREKİYOR”

Bu senenin kurak geçtiğini hatırlatan Başkan Büyükakın, “Yağmur yağışları ile geçici doluluk yaşanıyor. Bunu da akıllıca yönetmek lazım. Suyu bedava yapmak halinde israf da söz konusu olacak. Su faturalarına zam yapmamak yerine İSU işletme mantığıyla yönetilmeli yatırımcı kuruluş olarak devam etmeli. İSU’nun su parası almaması yoluyla sağlamak yerine büyükşehir üzerinden sosyal destek vermek gerekiyor. Fatura ödeme yeterliliğine sahip olanlar faturalarını ödemeye devam etsin. İSU da ayakta kalsın” şeklinde konuştu.

“SOSYAL YARDIM ŞEKLİNDE YAPALIM”

CHP’li Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Engin Taşdemir, Başkan Büyükakın’a ‘İSU Büyükşehire bağlı. Eğer İSU, fatura almama kapsamında zarara girerse Büyükşehir bunu sübvanse edebilir mi?” diye sordu. Başkan Büyükakın ise “İSU’ya borç verme şansımız var. Bunu böyle yapmak yerine İSU rasyonel bir şekilde yönetilsin ve sosyal yardım bütçesi şeklinde gönderelim” ifadelerini kullandı

SÖĞÜT: ‘KAYNAKLAR ETKİN KULLANILMALI’

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de toplantıda söz alarak “Millet olarak zor günlerden geçiyoruz. Salgınla ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Vaka sayılarının azalmasını temenni ediyorum. Hem bizim hem de vatandaşlarımızın atacağı adımlar var. Evde kalarak bu salgının üstesinden geleceğiz. Engin Bey’in önerisi güzel ama kaynakların da etkin ve verimli kullanılması gerekiyor. Faturasını ödeyemeyenler için zaten su kesilmeyecek. Bu krizi hep birlikte aşacağız” dedi.

“İSU YATIRIMLARINA DEVAM ETSİN”

Başkan Büyükakın Söğüt’ün ardından tekrar konuşarak “Birinci kademeden elde ettiğimiz gelir yüze 65, ikinci kademeden elde ettiğimiz gelir ise yüzde 35’tir. Evde kalmanın getirdiği ilave tüketim artışı nedeniyle birçok abonemiz ikinci kademeden ücretlendirilecektir. Bu dönemde böyle bir şeyin yapılması yüzde 30 indirim anlamına geliyor. Bizim amacımız İSU yatırımlara devam etsin. İçilebilir suyun temini çok önemli. Çünkü bu yatırımların çoğu sağlık yatırımı olarak da geçiyor. Ayrıca herkes hasta olmuyor ancak beraber kaldığımız süreyi azaltmamız lazım. Hızla bitirip kalkalım” dedi.

İŞ YERLERİ TATİL EDİLMEDİ

İYİ Partili Meclis Üyesi Nurcan Acaroğlu Göktaş, “Evde kal diyorsunuz ancak iş yerleri tatil edilmedikleri için de mecburen işe gidiyorlar. Bu sloganlar da onlar için geçerli mi?” dedi. Başkan Büyükakın ise Göktaş’a cevap vererek “Biz nasıl büyükşehir belediyesi olarak kademeli strateji izliyorsak hükümetimiz de aynı şekilde yapıyor. Olayın gelişim süreci nerede kırılacak bu dikkatle takip ediliyor. Zincirin kırılacağına dair endişeler artarsa daha sıkı tedbirler alınacaktır. İşçilerin çalışması da belli kurallara riayet edilerek yapılıyor. Ben doktor değilim titizlikle takip ediyorum ama son tahlilde onların dediğini yapıyorum” dedi.

“SANAYİDE ÜRETİM DÜŞÜŞE GİRDİ”

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Başkanım zaten geçtiğimiz aylarda suya indirim yapmıştık” dedi. Türkiye’ye örnek bir mücadele oldu Kocaeli2de. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi. CHP’li Meclis Üyesi Ünal Özmural ise “Birbirimize teşekkür edecek çok zamanımız var. Sahaya dönmemiz lazım. 12-13 belediyeye teşekkür edip bu konuyu burada kapatalım. Salgının ne kadar süreceği biraz muamma. Sanayi de üretim düşüşüne girdi. İSU burada da gelir kaybına uğrayacaktır. Tabi biz böyle bakmıyoruz fedakarlık etmemiz lazım. İzmit Belediyesi olarak mücadele veriyoruz. Gerekirse yatırımları askıya alıyoruz” dedi.

“6 AYLIK ERTELEME ANLAMINA GELİYOR”

Başkan Büyükakın ise “10 ton ve üstü olmak üzere kriz süresince kademeli tarife ortadan kalktı. Yüzde 30lara varan indirim olacak böylece. Şu ana kadar 2018 fiyatları ile fiyatlandırma yapıyoruz. En son 2018’de bir zam uygulanmıştı. İlk 3 ayda zam uygulaması ertelendi. 2 aylık dönem için de erteleme kararı alıyoruz. Olağan genel kurulu Mayısta yapamayacağız. Yani bu 6 ayık erteleme anlamına geliyor. Zammın ertelenmesi ve kademinin kaldırılması kararı ile 20 Milyonluk bir yük daha getiriyoruz İSU’ya. Mayıs ve Hazirana da yansımasıyla 50-60 Milyon mertebesine varacak. Diğer masraflarımızı azaltarak bu zararı finanse etmeye çalışacağız” dedi

YÖNETİME GENEL KURUL YETKİSİ VERİLDİ

Sözlerini sürdüren Başkan Büyükakın, genel kuruldan yönetim kurulundan acil karar alma yetkisi istedi. Başkan Büyükakın, “Olağan genel kurul yapılan kadar acil bir gelişme de İSU genel kurulunu toplamak yerin yönetim kuruluna karar alma yetkisi istiyoruz. Bana ve yönetim kuruluna genel kurulun yetkisini salgın devam ettiği sürece vermenizi istiyorum. Ani bir şey olursa ani bir karar almak için” ifadelerini kullandı.