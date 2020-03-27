Özel yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti!

Kocaelili iş insanı Cezmi Çiçek, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü B kapısına 5 dakika mesafede olan Günebakan Kız Öğrenci Yurdu’nu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü ile görüşerek, koronavirüse karşı büyük mücadele veren sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak tahsis etti.

İzmit Kabaoğlu Mahallesi Prof. Baki Komşuoğlu Bulvarı No: 504 adresinde, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü B kapısına 5 dakika mesafede bulunan Özel Günebakan Kız Öğrenci Yurdu, KOÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs salgınına karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak tahsis edildi.

SAĞLIK PERSONELLERİ ÜCRETSİZ KONAKLAYACAK

İş insanı Cezmi Çiçek tarafından ücretsiz olarak tahsis edilen yurtta, evlerine dönmek istemeyen sağlık personelleri ücretsiz olarak konaklayıp, tüm hizmetlerden ücretsiz yararlanabilecek. Gürpınar Su, Yuvacık Su, Vadi Et gibi önemli yatırımların da sahibi olan Cezmi Çiçek’in bu hareketi takdir toplarken, diğer iş adamları için de örnek oluşturdu.