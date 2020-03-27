Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 16:28 TSİ- Gündem G: Bugün 16:37 TSİ

Özel yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti!

Kocaelili iş insanı, özel yurdunu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve koronavirüs ile canları pahasına mücadele veren sağlık çalışanlarına tahsis etti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaelili iş insanı Cezmi Çiçek, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü B kapısına 5 dakika mesafede olan Günebakan Kız Öğrenci Yurdu’nu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü ile görüşerek, koronavirüse karşı büyük mücadele veren sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak tahsis etti.

İzmit Kabaoğlu Mahallesi Prof. Baki Komşuoğlu Bulvarı No: 504 adresinde, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü B kapısına 5 dakika mesafede bulunan Özel Günebakan Kız Öğrenci Yurdu, KOÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs salgınına karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak tahsis edildi.

SAĞLIK PERSONELLERİ ÜCRETSİZ KONAKLAYACAK

İş insanı Cezmi Çiçek tarafından ücretsiz olarak tahsis edilen yurtta, evlerine dönmek istemeyen sağlık personelleri ücretsiz olarak konaklayıp, tüm hizmetlerden ücretsiz yararlanabilecek. Gürpınar Su, Yuvacık Su, Vadi Et gibi önemli yatırımların da sahibi olan Cezmi Çiçek’in bu hareketi takdir toplarken, diğer iş adamları için de örnek oluşturdu.

 

Bugün 16:28 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Büyükakın, kağıt toplayıcılarına sahip çıktı mask
Büyükakın, kağıt toplayıcılarına sahip çıktı
Kayserispor’da corona virüsü çıktı! mask
Kayserispor’da corona virüsü çıktı!
“Bilişim sektörü Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamına dahil edilmeli” mask
“Bilişim sektörü Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamına dahil edilmeli”
En güvenilir aşı kendi bilim insanlarımızın üreteceği aşı olacak mask
En güvenilir aşı kendi bilim insanlarımızın üreteceği aşı olacak
Pazar yerleri kapanacak mı? mask
Pazar yerleri kapanacak mı?
İşte korona virüsün düşmanı! mask
İşte korona virüsün düşmanı!
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Fırınlarda ekmek satışı aynı şekilde devam edecek mask
Fırınlarda ekmek satışı aynı şekilde devam edecek
"Cumhurbaşkanı dindar birisi, dini hastalığın önüne koydu" mask
"Cumhurbaşkanı dindar birisi, dini hastalığın önüne koydu"
İşte İzmit'te otobüs ve marketlerde alınan önlemler mask
İşte İzmit'te otobüs ve marketlerde alınan önlemler
O tarihten sonra işe girenler maaş alamayacak! mask
O tarihten sonra işe girenler maaş alamayacak!
Gebze-Harem minibüsü tıklım tıklım! mask
Gebze-Harem minibüsü tıklım tıklım!
Seka Devlet Hastanesi kahramanları... mask
Seka Devlet Hastanesi kahramanları...

GALERİ

Hastaneden dezenfektan çaldı! mask
Hastaneden dezenfektan çaldı!
Kompozit fabrikasında yangın mask
Kompozit fabrikasında yangın
Emniyetten 3 ayrı adrese operasyon! mask
Emniyetten 3 ayrı adrese operasyon!
Sağlık çalışanları için evlerinde maske dikiyorlar mask
Sağlık çalışanları için evlerinde maske dikiyorlar
Yaşlı adama yapmadıklarını bırakmadılar! mask
Yaşlı adama yapmadıklarını bırakmadılar!
Sosyal medyada yayınlanan video tepki çekti! mask
Sosyal medyada yayınlanan video tepki çekti!
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL