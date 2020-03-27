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Gelecek Partisi’nde açılış töreni iptal edildi

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, il ve İzmit ilçe teşkilatının faaliyet göstereceği hizmet binasının açılış törenini iptal ettiklerini açıkladı
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İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, sadece ülkemizi değil tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgını nedeniyle tüm etkinliklerin iptal edildiğini vurgulayarak, “İzmit Demokrasi Bulvarı’ndaki binamızı açılışa hazırladık. Genel Başkanımız Prof. Ahmet Davutoğlu’nun katılımıyla hizmete almayı, il yönetimi ile belirlediğimiz ilçe başkanlarımızı açıklamayı planlıyorduk. Yaşanan süreç toplu açılış ve etkinliklerimizi iptal etmemizi zorunlu hale getirdi” dedi. Başaran tüm olumsuzluklara karşın çalışmalarını sürdürdüklerini hafta içerisinde kamuoyunu bilgilendireceklerini ifade etti.

HİJYENE UYALIM

Virüsten korunmanın en iyi yolunun evden çıkmamak olduğunu vurgulayan Başaran; “Uzmanlar insanların dolaşarak bu virüsün yayılmasına neden olduklarını özellikle vurguluyorlar. Bu nedenle evde kalırsak bu virüs uzaklaşmış olacak. Bilim kurulu tarafından yapılan uyarıları dikkate alalım. Bu süreçte herkesin evde kalması, sevdiklerini koruması gerekiyor. Zor günleri geçirme adına sokağa çıkmamalıyız. Bol bol da suya sabuna dokunalım, hijyen kurallarına uyalım” diye konuştu.

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