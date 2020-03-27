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"Belediyelerin ulaşım sistemi desteklenmelidir"

Demiryol-İş Sakarya Şubesi Sendika Başkanı Cemal Yaman ve Genel Sekreter Muammer Güneş ortak açıklama yayımladılar
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Demiryol-İş Sakarya Şubesi Sendika Başkanı Cemal Yaman ve Genel Sekreter Muammer Güneş korona virüs ile alakalı ortak bir açıklama yayımladı.  Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"COVID-19 virüsü dünya ve ülkemizde adeta hayatın durmasına neden olmuştur. Alınan ve alınacak tedbirlere uymak bir vatandaşlık görevidir. Alınacak tedbirlerin en başında uzmanlar ve yetkililerce söylenen “Evini Terk Etme” tavsiye ediliyor. Belli meslek grupları söylenen tedbirlerin % 90’ını uygulama şansına sahip değildir, çünkü Ulaşım-Sağlık ve daha birçok kesim çalışmak zorundadır. Hal böyle olunca, vatandaş dışarı çıkmayınca şehir içi belediye otobüslerini kullananların sayısı % 20’lere düşmüştür, kurumun % 80 gelirleri kaybolmuştur. Belediyelerin ulaşım sistemleri, genellikle kendi yağı ile kavrulmaktadır. Neticede bu Ulaşım Genel Müdürlüğü çalışanların parasını nasıl ödeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuya yönelik ve Belediyelerimizi de kapsayan 22 Mart 2020 tarihli 2020/4 nolu genelgesinde idari ve kısmi çalışmadan bahsediliyor. Ulaşım Genel Müdürlükleri belirtilen engelli ve raporlu işçileri idari izinli saymış ancak, kurumun maddi sıkıntıları nedeniyle diğer  işçileri “Kısmi çalışma” dan yararlanmalarını işveren işkurdan talep etmiştir. Hal böyle olunca çalışanların maddi kayıpları söz konusu olmaktadır.   Hükümetimizin yaşanan krizde birçok kesime maddi desteği açıklamış ve bu destekler  olumlu karşılanmıştır. Hükümetimizden talebimiz sokağa çıkılmaması tavsiye edilen günümüzde her türlü tehlike altında halkımızın ulaşım hizmetini sağlayan, Belediye Ulaşım sistemlerine maddi destek sağlamalıdır. Ulaşım sistemlerine sağlanacak maddi destek fedakarca çalışan başta şoför-temizlik-güvenlik ve diğer çalışanlar yansıyacaktır."

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