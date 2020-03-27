Alınan bilgiye göre İzmit'te bulunan Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü içinde yapımı devam eden KYK yurt inşaatında işçi olarak çalışan Abdulsetar T. merdiven boşluğundan kendini astı. Abdulsetar T.'yi ipte asılı halde gören mesai arkadaşları durumu 112 acil çağrı hattına haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Abdulsetar T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Abdulsetar T.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. İnşaat işçisinin neden intihar ettiği henüz bilinmezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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İnşaat işçisi merdiven boşluğunda kendini astı!
İzmit’te KYK yurt inşaatında çalışan bir işçi, çalıştığı inşaatta kendini asarak yaşamına son verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz