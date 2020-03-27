İzmit Belediyesi geçici süreli temizlik personeli alacak

İzmit Belediyesi, belediye iştiraklerinden olan BEKAŞ bünyesi geçici süreli (5 ay 29 gün) istihdam edilmek üzere temizlik personeli alacak. Kent temizliğine büyük önem veren İzmit Belediyesinde geçici süreli temizlik personeli alımı için başvurular 27 Mart – 2 Nisan 2020 tarihleri arasında sadece kariyer.izmit.bel.tr adresinden yapılacak.



İZMİT’İ ÇOK SEVEN ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

İzmit Belediyesinin kariyer sitesi olan kariyer.izmit.bel.tr adresinde verilen ilanda “Hizmet binalarımız, ibadethanelerimiz, İzmit’imizin cadde ve sokaklarının temizliğinde mevkici/süpürgeci ve temizlik personeli olarak görev alabilecek “İzmit’i çok seven” çalışmaları arkadaşları arıyoruz” ifadeleri kullanıldı.



SINAVA KATILMA KOŞULLARI

•En az ilkokul mezunu;

•Temizlik ve hijyen kurallarına önem veren;

•Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek;

•Erkek adaylar için askerliğini yapmış;

•Adli sicil kaydı bulunmayan;

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel veya beden engeli ve sağlık problemi bulunmayan;

•İzmit sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

•Daha önce çalıştığın işyerlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.



BAŞVURUDA GÖNDERİLECEK BELGER

•Diploma veya mezuniyet belgesi

•İkametgâh

•İş tecrübelerini içeren kısa özgeçmiş

•Fotoğraf



NOT: Başvurular sadece kariyer.izmit.bel.tr adresinden yapılacaktır.



BEKAŞ İLETİŞİM: 0262 318 00 00 – (Dahili: 2262-2263)