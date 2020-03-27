Şehirlerarası otobüs seferleri kısıtlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hükümetin uygulamaya koyacağı yeni düzenlemeleri aktardı.NTV canlı yayınında konuşan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:Koronavirüsle mücadele kapsamında, toplam 12 belde ve köy karantina altına alındı.Şu ana kadar Bakanlık tarafından kapatılan iş yeri sayısı 211 bin 670.

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEFERLERİ KISITLANDI

Bu gece (28 Mart Cumartesi 00.00) itibariyle otobüs seyahatleri kısıtlanacak. Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleri izne bağlı olacak, mücbir sebep olmadan sefer yapılmayacak.Bu geceden itibaren cumartesi-pazar, piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarlarında bulunmak yasaklanacak.Haksız fiyat artışları konusunda yapılan tespit ve el koymalar birkaç gün içinde kamuoyuyla paylaşıl