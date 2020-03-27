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Bakan Koca: 5698 vaka 92 ölü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen güncel corona virüsü vakalarını ve yaşanan can kaybını açıkladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 7544 test yapıldı 2069 pozitif vaka tespit ettik. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle beraber  toplam can kaybımız 92'e yükseldi.

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