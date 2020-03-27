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Yurtiçi Kargo'dan hastanelere ücretsiz hizmet

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenenlerin sayısı giderek artıyor
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Vaka sayısını düşürmek adına tüm tedbirlerin alındığı ve büyük bir dayanışma örneğinin gösterildiği ülkemizde Yurtiçi Kargo, salgınla mücadelenin merkez üssü haline gelen hastanelere yapılacak tüm bireysel gönderileri ücretsiz taşıyacak.

NİSAN SONUNA KADAR

Koronavirüs ile mücadelenin en başında yer alan sağlık çalışanları bu süreçte hastanelerde büyük bir mesai harcıyorlar. Yurtiçi Kargo, koronavirüs salgınına karşı gösterilen dayanışmaya destek olmak amacıyla önemli bir kampanyayı hayata geçiriyor. Hastanelerde büyük bir fedakârlıkla hizmet veren sağlık personelinin sevdiklerinden gelecek gönderileri Yurtiçi Kargo, nisan ayı sonuna kadar ücretsiz olarak ulaştıracak.

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Konu ile ilgili Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, yaptığı açıklamada; salgının ortaya çıktığı ilk günden bu yana tüm gelişmeleri takip ederek bir yol haritası belirlediklerini söyledi. Kurulan kriz merkezinde sürecin gün gün izlendiğini belirten Önyol, sahadan alınan bilgiler doğrultusunda sağlık personeline yönelik böyle bir çalışmaya ihtiyaç olduğu sonucuna ulaştıklarını ifade etti.

ÜCRETSİZ ULAŞTIRACAĞIZ

Fatih Önyol, salgına karşı sağlık çalışanlarının yanında olduklarına dikkat çekerek sözlerine şu şekilde devam etti: "Koronavirüs ile mücadele kapsamında gecesini gündüzüne katan sağlık personellerinin her zaman yanındayız. Fedakârlıklarıyla tüm Türkiye'nin bir kez daha takdirini kazanan sağlık personelinin sevdiklerinden gelecek gönderilerle moral bulacağını düşünerek böyle bir çalışmaya imza attık. Ülkenin dört bir yanında bizlerin sağlığı için ailelerinden, sevdiklerinden uzak kalan sağlık personelinin görev aldığı hastanelere yapılacak gönderileri onlara ücretsiz ulaştıracağız." dedi.

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