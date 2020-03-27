Gönderilen yazı ile bu geceden itibaren, tüm Türkiye'de geçerli olmak üzere cumartesi ve pazar günleri sahil kenarlarında koşmak, yürüyüş yapmak, balık tutmak, park ve mesire alanlarında ise piknik yapmanın yasaklanacağı bildirildi.
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İçişleri Bakanlığı yasakladı!
İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 81 İlin Valiliklerine yazı gönderildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz