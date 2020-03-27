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İYİ Parti il ve ilçe binalarını kapattı

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız il ve ilçe binalarının kapatıldığını duyurdu

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Coronavirüs nedeniyle kongre takvimi sürecini bitiremeyen İYİ Parti’de kongreler ertelenmişti. İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız bugün yaptığı yazılı açıklamayla hem il ve ilçe kongrelerinin 1 Mayıs tarihine kadar askıya alındığını hem de il ve ilçe binalarının ikinci bir talimata kadar kapalı olacağını duyurdu.

İKİNCİ BİR EMRE KADAR KAPALI KALACAK

Yıldız yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Dünya genelinde ve maalesef ülkemizi de içine alan Korona virüs salgını ve bu salgınla mücadele kapsamında tedbirler alarak kongre sürecimizi ertelediğimiz hususunda daha önce de bilgilendirme yapmıştık. Genel merkezimizin talimatı ile henüz tamamlanmamış İYİ Parti İl ve ilçe kongrelerimiz 1 Mayıs 2020 tarihine kadar askıya alınmış bulunmaktadır. İl ve ilçe binalarımız da ikinci bir talimata kadar kapalı olacaktır. Ülke olarak zor zamanlar geçirdiğimiz bugünlerde Allah hepimizin yardımcısı olsun.”

Bugün 21:15 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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