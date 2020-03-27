KESOB'dan üyelerine 25 bin TL'lik kredi müjdesi

Kocaeli Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada odanın kredi kooperatifi aracılığıyla 25 bin liralık direkt destek kredisi vereceğini duyurdu. Durmuş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Bugün öğleden sonra gelen yeni bir genelge ile Halkbank'ın 25 bin liralık kredi desteği haricinde üyelerimize bizzat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kredi Kooperatifi (TESKOMB) aracılığıyla 25 bin liralık direk destek kredisi verileceğini duyururum. Geçmişte kredi kullananlar da bu krediyi kullanabilir.

"KREDİ NOTU DÜŞÜK OLANLAR İÇİN DE ÇALIŞMA VAR"

Esnafımıza bu zorlu günlerinde ‘can suyu’ olacak bu kredi hizmeti için başta TESCOMB-Kredi Kooperatifler Birliği Başkanı ve yönetimine, TESK- Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkan ve Yönetimine ve Devletimize minnettarız. Kredi notu düşük olan esnaflarımız için çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki hafta inşallah o konu da netleşecek."