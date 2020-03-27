Otobüs fiyatlarına zam!

Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs nedeniyle ülkemizde farklı konularda birçok tedbir alındı. Bugün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada tedbirler kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin tamamen kısıtlandığını açıkladı.

FİYAT ARTIŞINA GİDİLDİ

Açıklama sonrası şehirler arası seferler minimuma düşürülürken, fiyatlarda da artış olduğu görüldü. Bazı otobüs firmaları yapmış oldukları duyuruda, "Maliyetin bir kısmını karşılayabilmek ve ulaşım ihtiyaçlarına cevap verebilmek üzere, devam eden seferlerimizde asgari oranda (yüzde 10-15) fiyat artışı yapılmak zorunda kalınmıştır" ifadelerinde bulunuldu.