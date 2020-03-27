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Bugün 22:04 TSİ- Gündem G: Bugün 22:07 TSİ

Sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması

Sağlık çalışanlarının 3 ay boyunca görevden ayrılma istekleri karşılanmayacak
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Ayrıntılar geliyor...

Bugün 22:04 TSİ - Gündem

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