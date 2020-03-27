Kocaeli'ye sıkı tedbir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Şehirler arası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmışır Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçirecektir. Toplu taşıma da seyrek oturma düzeni olacak. Piknik alanları gibi ören yerleri, hafta sonları kapalı olacak, hafta içi de toplu olarak bir arada bulunulmayacak.

BÜYÜKEHİRLERİN HEPSİNDE UYGULANACAK

Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun olarak, celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak. Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir. Tüm illerimizde, valiler başkanlığında pandemi grubu oluşturularak gerektiğinde o şehire ilave tedbirler uygulanacak. Bu tedbirlerin, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli başta olmak üzere, 30 büyük şehrimiz de titizlikle uygulanmasına karar verilmiştir.