Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama ve Görevden Alma Kararlarına göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan görevden alınırken yerine Adil Karaismailoğlu atandı.
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Ulaştırma Bakanı görevden alındı!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan görevden alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararı'na göre Turhan'ın yerine Adil Karaismailoğlu atandı
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Yorumlar
(3 )
M.turgut - Hayrola!!
İzmi̇tli̇ - NE İSTEDİLERDE YAPMADIN DA GÖREVDEN ALDILAR.İLGİNÇ.ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ANLAYACAĞIZ.
Malcomxyz - Bi Trabzonlu gitti yerine başka bi Trabzon lu geldi koca ülkede başka şehir yok du demi!
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