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Ulaştırma Bakanı görevden alındı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan görevden alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararı'na göre Turhan'ın yerine Adil Karaismailoğlu atandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama ve Görevden Alma Kararlarına göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan görevden alınırken yerine Adil Karaismailoğlu atandı.

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Yorumlar

(3)
02

İzmi̇tli̇ - NE İSTEDİLERDE YAPMADIN DA GÖREVDEN ALDILAR.İLGİNÇ.ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ANLAYACAĞIZ.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Mart 11:13
01

Malcomxyz - Bi Trabzonlu gitti yerine başka bi Trabzon lu geldi koca ülkede başka şehir yok du demi!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Mart 11:05
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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