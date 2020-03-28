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İçişleri açıkladı: 81 ilde kurullar toplandı

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile tüm valiliklerde bugün saat 09.00’da önce il idare kurullarının ardından da pandemi kurullarının toplanacağını açıkladı.
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile tüm valiliklerde bugün saat 09.00’da önce il idare kurulları, ardından pandemi kurulları toplanacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, il idare kurullarında, corona virüsü salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşlara en üst seviyede riayet etmeleri ve vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarına sağlanmasına yönelik konular görüşüleceği belirtildi.

BAŞTA BÜYÜKŞEHİRLER

Pandemi kurulu toplantısında ise, başta 30 büyükşehir başta olmak üzere sosyal izolasyon ile iller bazında sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü ilave tedbir karara bağlanarak valilerce vakit kaybetmeksizin uygulanmaya alınacağı ifade edildi.

Öte yandan, Valilerce, illerin özel durumları göz önünde bulundurularak, il pandemi kurulu tarafından alınacak ilave tedbirler gerekli koordinasyonun sağlanması için başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları ile ivedilikle paylaşılacağı ve söz konusu toplantıların ilerleyen günlerde tekrarlanacağı bildirildi.

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