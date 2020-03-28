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 “Görüntüler Kocaeli Devlet'e ait değil”

Kocaeli Devlet Hastanesi’nde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada hızla yayılan video hakkında  İl Sağlık Müdürlüğü bir açıklama yayımladı
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Kocaeli Devlet Hastanesi’nde çekildiği iddia edilen bir video sosyal medyada hızla yayılmıştı. Bazı sosyal medya hesaplarında, “Kocaeli Devlet Hastanesi içi görüntüler! İnanılır gibi değil” başlıklı bir video yayınlanmaya başlanmıştı. Görüntülerde bir hastanenin acil servis kısmında hastaların olduğu görülüyordu. Oldukça kalabalık olan odadaki hastaların koronavirüs taşıdığı iddia edilmişti. Sosyal medyada hızla yayılan o görüntü ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı. Videonun asılsız olduğunu belirten İl Sağlık Müdürlüğü suç duyurusunda bulunacağını da açıkladı. Görüntülerin Kocaeli Devlet Hastanesi'ne ait olmadığını ve tamamen asılsız bir video olduğu belirtilen açıklamada “İçinde bulunduğumuz hassas dönemde sosyal medya ve basın organlarında Koronavirüs hakkında kamuoyunu yanıltıcı, kışkırtıcı ve asılsız bilgi veren kişiler hakkında suç duyurusunda bulunularak adli süreç başlatılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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