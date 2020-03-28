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Tren seferleri geçici olarak durduruldu

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, Başkentray ve Marmaray dışındaki Yüksek Hızlı, Anahat ve Bölgesel Trenler'in geçici olarak durdurulduğu açıkladı.
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TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında, şehirler arası yolculukların kısıtlanması nedeniyle 28 Mart 2020 tarihinden itibaren Yüksek Hızlı, Anahat ve Bölgesel Trenlerin geçici olarak işletilmeyeceği belirtildi.

Ankara’da Başkentray, İstanbul’da Marmaray seferleri devam edeceği, işletilmeyecek trenlere bileti olan yolcuların istedikleri takdirde biletlerini kesintisiz olarak iade edebilecekleri veya ileri bir tarihte kullanmak üzere açığa aldırabilecekleri ifade edildi.

‘BAŞKENTRAY VE MARMARAY VE SEFERLERİ DEVAM EDECEK’

Öte yandan açıklamada, “İstanbul´da Marmaray ve Ankara’da Başkentray trenleri işlemeye devam edecektir. Corona virüsü salgınının önüne geçilmesinde en önemli unsurun kişisel hijyen ve sosyal izolasyon olduğu gerçeğinden hareketle ‘Evde Kal Türkiye’ çağrısına uyulmasını bir kez daha hatırlatırız” denildi.

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