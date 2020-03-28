Kredi kartı kullananları ilgilendiren gelişme Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın almış olduğu karara göre, kredi kartlarında azami faiz oranı düşürüldü.
Buna göre,
Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25, (önceki yüzde 1.40)
Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,00 (önceki yüzde 1.12)
Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55 (önceki yüzde 1.70)
Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,30 (önceki yüzde 1.42) oldu.
Karar 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz