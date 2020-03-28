Cengiz Topel uçuşlara kapatıldı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Yolları'ndan uçak seferleri ile ilgili bir açıklama geldi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu tavsiyeleri çerçevesinde Corona Virüsü ile mücadele kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tüm dış hat uçuşlar durdurulmuştur. İç hatlarda ise belirli sayıda özel izin ile THY tarafından uçuşlar yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi tarafından yapılan açıklamada ise "Koronavirüsü ile mücadele kapsamında, tüm yurt dışı yolcu seferlerimiz durdurulmuştur. İç hat seferlerimiz CUMARTESİ 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır" ifadelerine yer verildi. Yapılan bu açıklamaların ardından gözler ilimizde hizmet veren Cengiz Topel Havalimanı'na çevrildi. Cengiz Topel Havalimanı'nın koronavirüs salgını nedeni ile uçuşlara kapandığı ve çeşitli zamanlarda yapılan özel uçuşlara da izin verilmeyeceği öğrenildi.