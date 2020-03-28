15 poliste korona tespit edildi!

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre ülke genelinde güvenliği sağlamak için 24 saat görev yapan polis teşkilatı, koronavirüsün hedefi oldu. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, şu ana kadar 15 polise virüs bulaştı. Sakarya’da iki polis memuru, İzmir ve Samsun’da birer polis memuru ile Rize’de bir bekçiye koronavirüs tanısı koyuldu. İstanbul’da ise 2 emniyet müdürü, 7 polis memuru ve bir bekçinin koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Halsizlik, öksürük, ateş tanıları ile hastaneye kaldırılan polislerin tedavilerine devam edildiği belirtildi.

EN ÇOK ZEYTİNBURNU ETKİLENDİ

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ise virüsten en fazla nasibini alan ilçe oldu. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden sorumlu 2. Sınıf Emniyet Müdürü Cenk Özmen ile İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı 4. Sınıf Emniyet Müdürü Süleyman Gökdemir virüs tanısı ile hastaneye kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürü Burak Bodur’un sağlık durumunun ise iyi olduğu kaydedildi.