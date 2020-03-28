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Kocaeli Otogarı sessizliğe büründü

Korona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası seyahate getirilen ve saat 17.00’de başlayacak olan kısıtlamanın açıklanmasının ardından günde yaklaşık 3 bin kişinin ziyaret ettiği Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali boş kaldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni tip korona virüs salgınına ilişkin açıkladığı tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelge,81 ilin valiliğine gönderildi. Genelgeye göre, saat 17.00’den sonra şehirler arası seyahatte de kısıtlama tedbirleri uygulanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından  Kocaeli’deki birçok vatandaş, otobüs biletlerini iptal ettirdi. Günde yaklaşık 3 bin kişinin ziyaret ettiği Kocaeli Şehirlerası Otobüs Terminali boş kaldı. Kısıtlamanın saat 17.00’de başlayacak olmasına rağmen otogarlardaki peronlara otobüslerin gelmediği, otogarda ise çok az sayıda yolcunun olduğu görüldü.

"SAAT 17:00'DE KAPATIYORUZ"

Kocaeli Şehirlerası Otobüs Terminali’nde bir otobüs firmasında çalışan Emre Kardaş, saat 17.00’den sonra evlerine gideceklerini belirterek, “Bütün yolcularımız önceden arayarak önceden aldıkları biletleri iptal ettirmek istiyor. Çünkü otobüsler de gelmiyor, otogarda gidecek kimse de yok. Nasıl olacak bilmiyoruz. Bu sektörde çalışanlara da bir yardım eli bekliyoruz. Saat 17.00’de kapatıyoruz. Evimize gideceğiz. Evimizde bol bol zaman geçireceğiz. Yurttaşlarımız da evlerinden çıkmasınlar. Allah hepimizin yardımcısı olsun” dedi.

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