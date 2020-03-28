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Adalet Bakanlığı’ndan cezaevleri için yeni karar!

Adalet Bakanlığı, corona virüsüyle mücadele kapsamında daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Bilim Kurulu'nun önerisiyle iki hafta uzattı.
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Adalet Bakanlığı’nın aldığı tedbirler şöyle:

* Kuruma ilk kabul işlemleri esnasında hastalık belirtisi gözlemlenen tutuklu ve hükümlüler, hastanelere sevk edilerek, sağlık raporları doğrultusunda ceza infaz kurumlarına kabul edilmektedir.

* İlk kabul işlemleri, tutuklu ve hükümlülerin son dönemde yurt dışına gidip gitmediği kolluk marifetiyle tespit edildikten sonra yapılmaktadır.

‘CORONA TESTİ POZİTİF ÇIKAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ BULUNMAMAKTADIR’

* Yüksek ateş, öksürük gibi rahatsızlıkları gözlemlenen tutuklu ve hükümlülerin, gecikmeksizin hastaneye sevki sağlanmakta, tedavileri tamamlanan ve test sonuçları negatif çıkanlar kuruma kabul edilmektedir. Şu ana kadar ceza infaz kurumlarımızda corona virüsü testi pozitif çıkan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır.

* Hastalık belirtisi gözlemlenmeyen ilk kez kuruma gelen tutuklu ve hükümlüler ise imkanlar dahilinde 14 gün süreyle ayrı bir bölümde tutulmaktadır.

* Son dönemde yurt dışına çıkmış olan yabancı ve Türk vatandaşı ziyaretçilerin tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etmesine izin verilmemektedir.

‘AÇIK GÖRÜŞ DAHİL ZİYARETLER SINIRLANDIRILACAK’

* Gerekli görüldüğü takdirde açık görüş dahil bütün ziyaretlerin kademeli olarak sınırlandırılması planlanmaktadır.

* Bütün ceza infaz kurumları için yeteri kadar ateş ölçer, dezenfektan ve temizlik malzemesi temin edilmiş olup salgın ihtimaline karşı bütün ceza infaz kurumlarında ilk müdahale esnasında gerekli olan tulum, maske, eldiven, gözlük, galoş, bone ve sıhhi önlük ihtiyacı giderilmiştir.

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