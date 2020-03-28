O milletvekili bir aylık maaşını bağışlıyor!

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Gültekin Uysal, “İster TBMM uhdesinde ister TC Devleti'nin oluşturacağı bir fonda Korona Virüs Salgını-Pandemi'si ile mücadele amacıyla öncülük yaparak 1 Milletvekili maaşımı bağışlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.
DP lideri Uysal’ın Twitter’dan yaptığı paylaşımlar şöyle:
* Türkiye, büyük travmalar, yıkımlar sonrası ortaya çıkan kuşatıcı ve kapsayıcı iklimi hem karşı karşıya olduğumuz krizi yönetmek hem de birikmiş problemleri çözebilmek için bir ‘Yaratıcı Yıkım' dinamiğine dönüştürmeli!
* Böyle bir süreçte, Siyasetin aldığı kararların toplumsal karşılığının yüksek olması için özellikle siyasi liderler ve yüksek devlet yöneticilerinin kendi yapmadığı hiçbir tedbir ve fedakârlığı vatandaşlarımızdan istememeleri gerekir.
* Bu anlayış içerisinde ister TBMM uhdesinde ister Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin oluşturacağı bir fonda Korona Virüs Salgını-Pandemisi ile mücadele amacıyla öncülük yaparak 1 Milletvekili maaşımı bağışlamak istiyorum.”
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Yorumlar
(3 )
Amele - Milletvekilliği yapacak adamların,asgari ücret almaları gerek.bakalım kaç vekil adayı çıkar.
erol demirbek - nereye vereceksin? yardımını direkt kendiniz bildik tanıdık gerçek ihtiyaç sahiplerini bulup verin ki doğru yere gittiğinden emin olun . davranışı hayırlı bir başlangıç olarak iyi buldum varlıklıların devam ettirmelerini dilerim
Necati - Hay maşallah analar ne yiğitler doğurmuş bravo helal olsun..
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