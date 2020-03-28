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O milletvekili bir aylık maaşını bağışlıyor!

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, bir aylık milletvekili maaşını corona virüsüyle mücadelede kullanılmak üzere bağışlayacağını açıkladı.
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Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Gültekin Uysal, “İster TBMM uhdesinde ister TC Devleti'nin oluşturacağı bir fonda Korona Virüs Salgını-Pandemi'si ile mücadele amacıyla öncülük yaparak 1 Milletvekili maaşımı bağışlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

DP lideri Uysal’ın Twitter’dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

* Türkiye, büyük travmalar, yıkımlar sonrası ortaya çıkan kuşatıcı ve kapsayıcı iklimi hem karşı karşıya olduğumuz krizi yönetmek hem de birikmiş problemleri çözebilmek için bir ‘Yaratıcı Yıkım' dinamiğine dönüştürmeli!

* Böyle bir süreçte, Siyasetin aldığı kararların toplumsal karşılığının yüksek olması için özellikle siyasi liderler ve yüksek devlet yöneticilerinin kendi yapmadığı hiçbir tedbir ve fedakârlığı vatandaşlarımızdan istememeleri gerekir.

* Bu anlayış içerisinde ister TBMM uhdesinde ister Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin oluşturacağı bir fonda Korona Virüs Salgını-Pandemisi ile mücadele amacıyla öncülük yaparak 1 Milletvekili maaşımı bağışlamak istiyorum.”

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Yorumlar

(3)
03

Amele - Milletvekilliği yapacak adamların,asgari ücret almaları gerek.bakalım kaç vekil adayı çıkar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Mart 14:01
02

erol demirbek - nereye vereceksin? yardımını direkt kendiniz bildik tanıdık gerçek ihtiyaç sahiplerini bulup verin ki doğru yere gittiğinden emin olun . davranışı hayırlı bir başlangıç olarak iyi buldum varlıklıların devam ettirmelerini dilerim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Mart 13:36
01

Necati - Hay maşallah analar ne yiğitler doğurmuş bravo helal olsun..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Mart 12:22
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