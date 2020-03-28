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THY sadece o şehirlere uçacak

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs nedeniyle Türk Hava Yolları'nın sadece büyükşehirlere sefer düzenleyeceğini açıkladı
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Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter üzerinden Türk Hava Yolları'nın uçuş yapacağı şehirleri duyurdu. THY, koronavirüs nedeniyle sadece 14 iç hat uçuşlarını gerçekleştirecek. Tarifeler ilerleyen zamanda açıklacak.

İşte uçuş yapılacak şehirler

İstanbul

Ankara

Samsun

Trabzon

Erzurum

Van

Diyarbakır

Malatya

Gaziantep

Kayseri

Konya

Adana

Antalya

İzmir

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