THY sadece o şehirlere uçacak

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter üzerinden Türk Hava Yolları'nın uçuş yapacağı şehirleri duyurdu. THY, koronavirüs nedeniyle sadece 14 iç hat uçuşlarını gerçekleştirecek. Tarifeler ilerleyen zamanda açıklacak.
İşte uçuş yapılacak şehirler
İstanbul
Ankara
Samsun
Trabzon
Erzurum
Van
Diyarbakır
Malatya
Gaziantep
Kayseri
Konya
Adana
Antalya
İzmir
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz