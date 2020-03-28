İzmit’in tiyatro dünyası Gülümse TV’de buluştu

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet tarafından İzmit halkının korona günlerinde sanattan ve kent gündeminden uzak kalmaması adına hayata geçirdiği Youtube üzerinden yayın veren Gülümse TV, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde ilk canlı yanını gerçekleştirdi. Fetih Çeviker’in sunuculuğunu yaptığı 27 Mart Dünya Tiyatro Günü özel yayınında İzmit’te tiyatroya gönül vermiş ve bu alanda faaliyet gösteren değerli isimlerle canlı yayında tele konferans yöntemiyle bir araya gelindi. Böyle bir günde sahnede olmaları gereken fakat koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde olan önemli isimlerle tiyatro adına keyifli söyleşiler gerçekleştirildi.

SAHNELERDE KALMAK İSTİYORSAN EVDE KAL

Canlı yayına görüntülü konferans şeklinde bağlanan İzmit Belediyesi Kent Tiyatrosu Sanat Danışmanı Taner Büyükarman, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Sema Göktaş, Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Kadir Yüksel, Çevre Tiyatrosu’ndan Bucan Şimşek, Alternaif Tiyatro’dan Ersin Çakmak, Tiyatro 262’den Salih Yücel, oyuncu-yönetmen Aykut Çetinkaya ve Nil Sanat Merkezi’nden oyuncu-yönetmen Pınar Kural Çelebioğlu sırayla yayına bağlanarak “Sahnelerde kalmak istiyorsan evde kal” mesajını verdi.