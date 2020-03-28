Vali Aksoy başkanlığında toplantı yapıldı

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bugün saat 09.00'da tüm valiliklerde, koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için eş zamanlı olarak önce il idare kurullarının ardından pandemi kurullarının toplanacağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, il idare kurullarında, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşların en üst düzeyde riayet etmeleri ve vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarının sağlanmasına yönelik konular görüşülecek.

VALİ AKSOY BAŞKANLIK YAPTI

Kocaeli'de ise koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler ve kararlarla ilgili Genişletilmiş İl İdare Kurulu Toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya Vali yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan, Aydınlık, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve ilgili bürokratlar katıldı.