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İzmit Belediyesi’nden personellerine moral primi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, korona virüs ile mücadelede gece gündüz sahada çalışan personele moral primi verileceğinin müjdesini verdi
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, personeline prim verileceğini açıkladı. İzmit’in tüm mahallelerinde ve sokaklarında, sosyal yaşam alanlarında, park ve bahçelerde, pazar alanlarında durmaksızın çalışmalarını sürdüren personele moral primi verileceği açıklandı. Başkan Hürriyet, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Hepimizin sağlığını tehdit eden bu virüse karşı büyük bir özveriyle gece gündüz durmaksızın fedakarca çalışan, mesai harcayan kıymetli personelimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Onların yükünü bir nebze olsun dışarıda bulunduğunuz zamanlarda çevre temizliğine dikkat ederek hepimiz hafifletebiliriz. Belediye olarak bizlerde üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

"MORAL PRİMİ VERECEĞİZ"

“Korona virüse karşı kentimizi koruyan sahadaki görevli personellerimize olan vefa borcumuzu belki bir nebze de olsa yerine getirebilmek adına moral primi vereceğiz” diyen Başkan Hürriyet, “Tüm İzmit adına bu fedakar arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu fedakarca çalışmanın içerisinde yer alan tüm personelimizle var gücümüz ile sahada olmaya devam edeceğiz. İzmit’imiz, sizlerin sağlık dolu kalabalığıyla yeniden dolup taşacak yeniden gülümseyecek. Moral bozmak yok. Yeter ki tedbiri, dayanışmayı elden bırakmayalım. Sağlıkla kalın” dedi.

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