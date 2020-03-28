Kocaeli'de sıkı denetim başladı!

Tüm dünyada hızla yayılan korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler arttırıldı. Sağlık Bakanlığı halkı tedbirli olmaya davet ederken, İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmişti. Cumhurbaşkanlığı tarafından salgına karşı yeni tedbirler alındı.

YENİ TEDBİRLER

Cumhurbaşkanlığı tarafından salgına karşı yeni tedbirler alındı. Dün akşam saatlerinden itibaren alınan kararlar genelgeyle açıklandı. Bu kapsamda 28 Mart 2020 tarihinden itibaren korona virüs ile mücadele sonuçlanıncaya kadar Kocaeli İli genelinde; Vatandaşların sahil bantlarında, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında toplanmaları ve piknik yapmaları yasaklandı. Sahillerde balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetleri yapmaları da bu kapsamında yasaklandı.

ZABITA DENETİMDE

Cumhurbaşkanlığı tarafından salgına karşı alınan tedbirlerin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Zabıta ekipleri sahil bantlarında ve kent meydanlarında devriyelerini arttırdı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ve Zabıta ekipleri 85 araç ile vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.