Durmuş: 25 bin adet maske üreteceğiz

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede yayılan korona virüs Türkiye’de ilk 11 Mart’ta ortaya çıktı. Türkiye korona virüs tedbirleri kapsamında bir dizi önlem almaya başladı. Alınan tedbirler ile birlikte vatandaşlara gönüllü karantina uygulanması, maske ve eldiven kullanımı gibi uyarılar yapıldı. Beraberinde maske ihtiyacının artması ile birlikte, Kocaeli Esnaf Odası Birliği Başkanı Kadir Durmuş’tan bu ihtiyaca yönelik bir açıklama geldi.

İLK ETAPTA 25 BİN MASKE

Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Terziler Odası’ndaki gönüllü terziler ile birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında kurum ve kuruluşların ihtiyacını karşılamak üzere maske üreteceklerini duyurdu. Durmuş yaptığı açıklamada ilk etapta 25 bin adet maske üreteceğini, talep eden kuruluşlara üretilen maskeleri göndereceklerini belirtti.