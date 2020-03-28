Şeker’den Kocaeli’deki sağlık çalışanlarına teşekkür

Binlerce kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs nedeniyle uzun saatler çalışan sağlık çalışanlarına bir teşekkür de AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’de geldi. Şeker sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Tüm sağlık çalışanlarımıza ve Kocaeli İlimizde Corona virüsün teşhis ve tedavisinde gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan, başta il ve ilçe sağlık müdürleri, hastahane başhekimleri olmak üzere sağlık çalışanlarımızın tamamını kutluyor, tebrik ediyorum. Bu süreçte siz değerli sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını asla unutmayacağız. Allah sizleri korusun, güç versin, kuvvet versin” dedi.