Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 14:16 TSİ- Gündem G: Bugün 14:19 TSİ

Şeker’den Kocaeli’deki sağlık çalışanlarına teşekkür

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, sosyal medya hesabından Kocaeli’deki sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

Binlerce kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs nedeniyle uzun saatler çalışan sağlık çalışanlarına bir teşekkür de AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’de geldi. Şeker sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Tüm sağlık çalışanlarımıza ve Kocaeli İlimizde Corona virüsün teşhis ve tedavisinde gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan, başta il ve ilçe sağlık müdürleri, hastahane başhekimleri olmak üzere sağlık çalışanlarımızın tamamını kutluyor, tebrik ediyorum. Bu süreçte siz değerli sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını asla unutmayacağız. Allah sizleri korusun, güç versin, kuvvet versin” dedi.

Bugün 14:16 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İzmit’in tiyatro dünyası Gülümse TV’de buluştu mask
İzmit’in tiyatro dünyası Gülümse TV’de buluştu
 “Görüntüler Kocaeli Devlet'e ait değil” mask
 “Görüntüler Kocaeli Devlet'e ait değil”
İçişleri açıkladı: 81 ilde kurullar toplandı mask
İçişleri açıkladı: 81 ilde kurullar toplandı
Ulaştırma Bakanı görevden alındı! mask
Ulaştırma Bakanı görevden alındı!
KESOB'dan üyelerine 25 bin TL'lik kredi müjdesi mask
KESOB'dan üyelerine 25 bin TL'lik kredi müjdesi
İçişleri Bakanlığı yasakladı! mask
İçişleri Bakanlığı yasakladı!
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de su kullanımına korona etkisi mask
Kocaeli'de su kullanımına korona etkisi
Fırınlarda ekmek satışı aynı şekilde devam edecek mask
Fırınlarda ekmek satışı aynı şekilde devam edecek
Ziraat Bankası İzmit Bekirpaşa şubesi kapatıldı! mask
Ziraat Bankası İzmit Bekirpaşa şubesi kapatıldı!
"Cumhurbaşkanı dindar birisi, dini hastalığın önüne koydu" mask
"Cumhurbaşkanı dindar birisi, dini hastalığın önüne koydu"
Kocaeli'ye sıkı tedbir! mask
Kocaeli'ye sıkı tedbir!
Gebze-Harem minibüsü tıklım tıklım! mask
Gebze-Harem minibüsü tıklım tıklım!

GALERİ

Barınma evine gitmek istemedi mask
Barınma evine gitmek istemedi
Akıl almaz görüntü! mask
Akıl almaz görüntü!
Hastaneden dezenfektan çaldı! mask
Hastaneden dezenfektan çaldı!
Kompozit fabrikasında yangın mask
Kompozit fabrikasında yangın
Emniyetten 3 ayrı adrese operasyon! mask
Emniyetten 3 ayrı adrese operasyon!
Sağlık çalışanları için evlerinde maske dikiyorlar mask
Sağlık çalışanları için evlerinde maske dikiyorlar
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL