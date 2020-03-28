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Coronavirüs nedeniyle evden çıkmayan yaşlıları dolandırdılar

Körfez ve Gebze'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları yaşlı vatandaşları dolandırdığı belirlenen 3 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre 18 Mart ve 26 Mart tarihleri arasında Körfez ve Gebze'de coronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan yaşlı vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan bazı şahıslar, hesaplarının terör örgütlerince ele geçirildiğini, operasyon için hesaplarındaki paraları çekerek kendilerine teslim etmeleri gerektiğini söyledi. Kendini polis ve savcı olarak tanıtan kişilere inan yaşlı vatandaşlar ise banka hesaplarındaki nakit paralarla evlerinde sakladıkları bazı ziynet eşyalarını şahsılara teslim ettikten sonra dolandırıldıklarını fark ederek durumu polise bildirdi.

PARALAR VE ZİYNET EŞYALARI ELE GEÇİRİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kocaeli’nin Körfez ilçesi ve Adana’da düzenlenen operasyonda M.R.D., S.Y. ve kardeşi S.Y. isimli 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında vatandaşları dolandırarak elde ettikleri 20 bin TL,  bin 750 Dolar, 80 Euro, 7 adet bilezik, 3 kolye, 2 saat, 4 bileklik, 20 çeyrek altın, 7 yüzük, 1 kolye ucu, 3 Osmanlı Tuğralı altın, 1 TC ibareli altın ele geçirildi. Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları sahiplerine teslim edilirken Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bugün 14:19 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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